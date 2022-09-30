30 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: УМВД Курганской области

Депутат Госдумы выступил за введение сухого закона в Елани

В Елани намерены ввести сухой закон, чтобы не допустить продажу алкоголя в руки мобилизованных. Об этом в своих социальных сетях написал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, уже днем некоторые из призывников находятся "под градусом", что недопустимо.

"Помощник зашел в магазин, в очереди мобилизованные, закупаются алкоголем: водка, пиво. Есть те, кто уже днем "под шафэ". Продавщица сказала, что торговля алкоголем идёт "слишком уж бойко". Это, разумеется, непорядок. Понятно, что в такой ситуации душа иногда требует 100 граммов для храбрости. Все мы люди. Но, разводить пьянство нельзя. Продажу алкоголя в таких местах нужно запрещать", - написал депутат.

Иванов отметил, что вопрос с ограничением торговли возможно решить постановлением регионального правительства или главы администрации района. Он также отметил, что на сегодняшний день это ключевая проблема в Елани - большинство остальных решаются в рабочем порядке. Так, посетив город, депутат вместе с предпринимателем из Ирбитского района привезли на склады окружного учебного центра полезный груз. Среди них: раскладушки, стулья, водонагреватели, мыло, бумагу, подушки, одеяла и афганские казаны.

Груз для мобилизованных в Елани(2022)|Фото: t.me/maksim_ivanon / telegram-канал Максима Иванова

Груз для мобилизованных в Елани(2022)|Фото: t.me/maksim_ivanon / telegram-канал Максима Иванова

Теги: Елань, алкоголь, продажа, сухой закон, Иванов



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