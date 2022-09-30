30 Сентября 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Правительство Югры дополнительно направит муниципалитетам почти 5 миллионов на обеспечение мобилизации

Правительство Югры приняло решение о выделении из резервного фонда автономного округа 4,7 млн руб. на обеспечение мобилизации в муниципалитетах, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

"Это решение направлено на исполнение указа президента Российской Федерации о частичной мобилизации", — уточнила губернатор Югры Наталья Комарова.

Как сообщила исполняющая обязанности директора департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа Светлана Попкова, также будут перераспределены бюджетные ассигнования, выделенные в 2022 году на исполнение региональных госпрограмм.

Средства будут направлены на финансовое обеспечение мобилизационных мероприятий, осуществление единовременных денежных выплат гражданам, призванным в Вооруженные силы России по мобилизации, резервный фонд правительства автономного округа.

Теги: резервный фонд, мобилизация, правительство Югры



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