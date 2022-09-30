Беглов не смог вспомнить должность первого мобилизованного в Петербурге чиновника

Губернатор Петербурга Александр Беглов смог вспомнить должность и место работы первого мобилизованного чиновника Смольного лишь благодаря «шпаргалке». Так градоначальник «отметил» поступок заместителя председателя комитета по молодежной политике Петербурга Ивана Есипова, отказавшегося от «брони» от мобилизации.

В Сети отмечают, что Есипов стал для Смольного «выставочным образцом», хоть и в единичном экземпляре.

В интервью телеканалу «78» губернатор Петербурга Александр Беглов попытался донести до зрителей значимость поступка одного из чиновников Смольного, уехавшего на сборы в рамках частичной мобилизации. Заместитель председателя комитета по молодежной политике Петербурга Иван Есипов отказался от «брони» и решил встать на защиту страны.

Однако похвала от градоначальника была омрачена его внезапной «забывчивостью» - должность первого и пока единственного мобилизованного чиновника Смольного он смог вспомнить лишь благодаря шпаргалке.

«Вот буквально сегодня мы проводили на службу заместителя председателя комитета по ... (замялся, подсмотрел в шпаргалку) молодежной политике. Парень, который отслужил в армии, имеет соответствующую ВУС и у него есть бронь, он забронирован», — оконфузился Беглов.

Телеграм-канал «Невский дозор» отметил, что Есипов для Смольного стал «выставочным образцом» при попытке «нивелировать» негатив петербуржцев, возмущающихся отсутствием стремления у местных чиновников встать на защиту своей страны. Однако даже эту «витрину» губернатор не смог выгодно подать зрителям.

Ранее Беглов дезинформировал петербуржцев о необходимости каждому явиться в военкоматы для уточнения информации, хотя их сотрудники просят ровно об обратном – не провоцировать очереди и приходить только по мобилизационному предписанию.