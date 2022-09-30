Мобильные пункты вакцинации открылись в 14 городах Среднего Урала
В 14 городах Свердловской области откроется 21 мобильный пункт вакцинации против коронавируса. 6 из них будут работать в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики.
Новый график работ предусматривает возможность поставить прививку в областных ТЦ с 30 сентября по 6 октября. Все выездные пункты имеют необходимую вакцину. Для прививки как и прежде необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
В Екатеринбурге:
- ТЦ "МЕГА" - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00;
- ТЦ "Дирижабль" - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00;
- ТРЦ "Гринвич" - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00;
- ТРЦ "Глобус" - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00;
- ТРЦ "Кировский" - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00;
- ТЦ "Окей" - 5 октября с 15:00 до 18:00.
В Верхней Пышме:
- ТЦ "Кировский" 1 октября с 10:00 до 13:00, 5 октября с 16:00 до 18:30.
В Нижнем Тагиле:
- Нижнетагильский цирк - 30 сентября с 15:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 13:00.
В Сухом Логу
- ДК "Кристалл" - 30 сентября с 08:30 до 12:00, с 3 по 6 октября с 08:30 до 12:00.
В Асбесте:
- ТЦ "НЕБО" - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00.
В Ирбите:
- Спорткомплекс "Юность" - 4 октября с 09:00 до 14:00;
- Гостиница "Ница" - 6 октября с 9.00 до 14.00.
В Верхотурье:
- МАУК "Центр культуры" - 30 сентября и 1 октября с 09:00 до 13:00, с 3 по 6 октября с 09:00 до 13:00.
В Туринске:
- Дом культуры - 1 октября с 09:00 до 13:00.
В Верхней Синячихе:
- ФСЦ "Орион" - 1 октября с 09:00 до 13:00.
В Бисерти:
- ТЦ "Верный" - 1 октября с 09:00 до 15:00.
В Каменске-Уральском:
- ТЦ "Кировский" - 1 и 2 октября с 11:00 до 15:00;
- Социально-культурный центр - 1 и 2 октября с 12:00 до 15:00.
В Серове:
- КТ "Родина" - 30 сентября с 10:00 до 18:00, с 3 по 6 октября с 10:00 до 18:00.
В Сысерти:
- ТЦ "Бажов" - 6 октября с 10:00 до 13:00.
В Краснотурьинске:
- ТЦ "Столичный" - 30 сентября с 12:00 до 18:00, с 3 по 6 октября с 12:00 до 18:00.