Мобильные пункты вакцинации открылись в 14 городах Среднего Урала

В 14 городах Свердловской области откроется 21 мобильный пункт вакцинации против коронавируса. 6 из них будут работать в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики.

Новый график работ предусматривает возможность поставить прививку в областных ТЦ с 30 сентября по 6 октября. Все выездные пункты имеют необходимую вакцину. Для прививки как и прежде необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

В Екатеринбурге:

ТЦ "МЕГА" - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00;

ТЦ "Дирижабль" - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00;

ТРЦ "Гринвич" - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00;

ТРЦ "Глобус" - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00;

ТРЦ "Кировский" - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00;

ТЦ "Окей" - 5 октября с 15:00 до 18:00.

В Верхней Пышме:

ТЦ "Кировский" 1 октября с 10:00 до 13:00, 5 октября с 16:00 до 18:30.

В Нижнем Тагиле:

Нижнетагильский цирк - 30 сентября с 15:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 13:00.

В Сухом Логу

ДК "Кристалл" - 30 сентября с 08:30 до 12:00, с 3 по 6 октября с 08:30 до 12:00.

В Асбесте:

ТЦ "НЕБО" - 30 сентября с 14:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00.

В Ирбите:

Спорткомплекс "Юность" - 4 октября с 09:00 до 14:00;

Гостиница "Ница" - 6 октября с 9.00 до 14.00.

В Верхотурье:

МАУК "Центр культуры" - 30 сентября и 1 октября с 09:00 до 13:00, с 3 по 6 октября с 09:00 до 13:00.

В Туринске:

Дом культуры - 1 октября с 09:00 до 13:00.

В Верхней Синячихе:

ФСЦ "Орион" - 1 октября с 09:00 до 13:00.

В Бисерти:

ТЦ "Верный" - 1 октября с 09:00 до 15:00.

В Каменске-Уральском:

ТЦ "Кировский" - 1 и 2 октября с 11:00 до 15:00;

Социально-культурный центр - 1 и 2 октября с 12:00 до 15:00.

В Серове:

КТ "Родина" - 30 сентября с 10:00 до 18:00, с 3 по 6 октября с 10:00 до 18:00.

В Сысерти:

ТЦ "Бажов" - 6 октября с 10:00 до 13:00.

В Краснотурьинске: