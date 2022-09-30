30 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Россию в будущем нужно привлечь к созданию новой общеевропейской архитектуры безопасности - Меркель

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Россия в будущем должна быть привлечена к созданию новой общеевропейской архитектуры безопасности. Впрочем, она не рассчитывает, что такая работа может начаться в текущий момент.

"Я думаю, должно быть ясно, что, даже если это потребует большой выдержки, и, возможно, звучит сегодня так же нереалистично, как речь Конрада Аденауэра о единстве Германии в 1950 году, мы должны работать над общеевропейской архитектурой безопасности с участием России в рамках принципов международного права. До тех пор, пока мы этого не достигнем, таково горькое осознание 24 февраля, холодная война не закончится", - сказала Меркель.

Теги: ангела меркель, россия, европа



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