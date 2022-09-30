30 Сентября 2022
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Фото: Накануне.RU

В аэропорту Калининграда ввели режим "открытого неба"

С 1 октября в аэропорту Калининграда Храброво вводится режим "открытое небо". Он разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда, используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства.

Режим "открытое небо" установлен сроком на два года. Решение о либерализации воздушного сообщения с Калининградом принято авиационными властями России в связи с обращением губернатора Калининградской области, сообщает Росавиация.

Новые возможности позволят аэропорту Храброво расширить географию полетов из региона и привлечь новых авиаперевозчиков.

Теги: Калининградская область, Храброво, открытое небо



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