В аэропорту Калининграда ввели режим "открытого неба"

С 1 октября в аэропорту Калининграда Храброво вводится режим "открытое небо". Он разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда, используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства.

Режим "открытое небо" установлен сроком на два года. Решение о либерализации воздушного сообщения с Калининградом принято авиационными властями России в связи с обращением губернатора Калининградской области, сообщает Росавиация.

Новые возможности позволят аэропорту Храброво расширить географию полетов из региона и привлечь новых авиаперевозчиков.