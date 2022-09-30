"Атомстройкомплекс" запустил в продажу квартиры с мебелью в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появились квартиры от "Атомстройкомплекса", которые продаются уже с мебелью от застройщика. Девелопер уверяет, что таким образом стоимость мебели выходит гораздо ниже, чем при покупке по отдельности. Особенно покупатели оценили то, что после получения ключей в новое жилье можно заехать сразу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", квартиры в новостройках укомплектованы вытяжкой, духовым шкафом, варочной поверхностью, смесителем, а также шкафом-купе в коридоре. Более того, партнер компании - сеть гипермаркетов Hoff готова предложить будущим новоселам выгодные условия для покупки другой мебели и аксессуаров для дома. Стоимость комплекта включается в договор долевого участия в строительстве.

"Для нас принципиально важно предлагать людям жилье максимально готовым для счастливой и комфортной жизни, – комментирует коммерческий директор компании "Атомстройкомплекс" Данил Кузнецов. – Будем развивать направление меблировки новостроек, расширять данный сервис. С прошлого года нашим партнером является сеть мебельных супермаркетов Hoff. Благодаря нашему предложению Екатеринбург стал вторым городом в России после Москвы, где новоселы могут прибрести квартиры с меблировкой".

В 2016 году компания стала первой, кто вышел на региональный рынок с меблированными квартирами. Сейчас же застройщик предлагает сразу несколько вариантов дизайн-проектов на каждую из планировок. Сумма, указанная в договоре, позволяет оплатить любые товары и услуги сети гипермаркета - от шкафов и посуды до доставки мебели и ее сборки. При этом выбрать окончательный вариант внешнего вида своего жилья можно уже после ввода дома в эксплуатацию и подписания акта приёма-передачи квартиры.