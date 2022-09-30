Оговорочка: В Петербурге повестки вручили только восьми, а не восьмидесяти тысячам человек

В Санкт-Петербургском военкомате сообщили об оговорке, допущенной заместителем военного комиссара города полковником Ильфатом Абзаловым во время брифинга. Тот заявил, что в городе повестки вручены 80 тысячам граждан, а в реальности – только восьми тысячам.

Цифра 80 тысяч быстро разлетелась по СМИ и стала сенсацией: получалось, что почти треть из плана по мобилизации (глава Минобороны говорил о 300 тыс. человек) будет призвана из Санкт-Петербурга.

Между тем, Абзалов заявил, что в городе формируются так называемые отряды территориальной обороны, в них могут призвать запас из второго и третьего разрядов.