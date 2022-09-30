Свердловская прокуратура добилась колонии для педофила, отпущенного на свободу из-за болезни

Прокуратура Свердловской области настояла на том, чтобы вернуть осужденного за педофилию обратно в колонию. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в июне Тавдинский районный суд освободил мужчину от дальнейшего отбытия наказания из-за болезни.

В апреле 2016 года Талицким районным судом местного жителя приговорили к 12 годам колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера с ребенком, не достигшим 14-летнего возраста. Спустя 6 лет, вопреки мнению прокурора и выводам специальной медицинской комиссии, злоумышленника выпустили по причине заболевания.

Тавдинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях принесла апелляционное представление на это решение. В апелляции было указано на то, что здоровье осужденного не ухудшается, угрозы его жизни нет, он может сам себя обслуживать и самостоятельно передвигаться. Злоумышленник также не нуждается в специализированном лечении и может на общих основаниях содержаться в колонии, где ему будет оказываться лечение.

Свердловский областной суд встал на сторону прокуратуры и отменил решение Тавдинского районного суда. Постановление суда апелляционной инстанции вступило в законную силу в этот же день.