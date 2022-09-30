30 Сентября 2022
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Общество В России Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

В Петербурге подали первый иск с оспариванием повестки на мобилизацию

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал первый иск с оспариванием решения военкомата о мобилизации. Иск подан Даниилом Бакалинским к призывной комиссии и военкомату Фрунзенского района, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Истец указывает, что 22 сентября пришел в военкомат для уточнения данных. В этот же день, без проведения медицинского освидетельствования и осмотра, без выяснения наличия оснований для отсрочки или освобождения от мобилизации он был призван, ему вручили повестку для явки в военкомат уже для прохождения службы. Явиться он должен был в тот же день – в 16 часов 22 сентября.

Бакалинский пишет, что служить он не может в связи с убеждениями совести, поэтому подал заявление на прохождение альтернативной гражданской службы.

Истец просит отменить решение военкомата и признать повестку незаконной.

В суде отметили, что к производству дело пока не принято.

Теги: иск, мобилизация, военкомат, суд



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