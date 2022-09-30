ТМК презентовала на международном форуме в Челябинске проекты экологической безопасности

Трубная металлургическая компания (ТМК) в 2021 году направила на природоохранную деятельность предприятий около 2,9 млрд рублей, из которых более 500 млн рублей было инвестировано в "зеленые" технологии. Об этом заявила главный эколог ТМК Елена Михайлова, выступая на IV Международном форуме "SEYMARTEC ECOLOGY. Экология, промышленная безопасность и охрана труда - 2022", сообщает пресс-служба ТМК.

В ходе форума Елена Михайлова презентовала принципы экологической политики ТМК, отметив, что использование наилучших доступных технологий, контроль за экологической безопасностью производственных процессов и внедрение собственных решений — ключевая составляющая деятельности и долгосрочного развития компании.

За прошедший год ТМК реализовала на предприятиях ряд значимых экологических проектов, которые позволяют снизить влияние на окружающую среду. Среди них — модернизация пылегазоочистного оборудования для поддержания высокого качества очистки выбросов в атмосферный воздух, а также ввод в эксплуатацию системы пылеудаления сыпучих материалов и стендов для сушки сталеразливочных ковшей.

"ТМК с момента основания следует принципам устойчивого развития, инвестирует в экологичность производства, безопасность труда, развивает кадровый потенциал и содействует развитию регионов присутствия. На экологическом треке наши вложения в устойчивое развитие в 2021 году составили 2,9 млрд рублей, в том числе 500 млн рублей – на внедрение "зеленых" решений. Мы также реализуем целый комплекс программ по сокращению углеродного следа и повышению экологической эффективности производства. В частности, компания продолжает мероприятия в рамках трехлетней программы снижения эмиссий парниковых газов", — отметила Елена Михайлова.

Участники форума также обсудили опыт Челябинского трубопрокатного (ЧТПЗ) и Первоуральского новотрубного заводов (ПНТЗ), входящих в ТМК, по созданию собственных систем очистки промышленных и ливневых стоков, и участие компании в реализации федерального проекта "Чистый воздух".