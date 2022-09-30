30 Сентября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Акционеры "Газпрома" утвердили рекордные дивиденды

Собрание акционеров "Газпрома" сегодня утвердило выплату рекордных дивидендов за первое полугодие 2022 года.

Будет выплачено 51,03 руб. на одну акцию, 1,2 трлн руб. в целом (50% от скорректированной чистой прибыли "Газпрома" за первое полугодие).

"Это рекордно высокий объем дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка", - говорится в сообщении компании.

Ранее совет директоров "Газпрома" рекомендовал акционерам назначить выплату дивидендов. Примечательно, что еще три месяца назад совет директоров считал совсем по-другому и в целях экономии рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год. Хотя акционеры на это рассчитывали. Рынок отреагировал тогда 20-процентным падением акций компании.

Теги: газпром, дивиденды, акционеры



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