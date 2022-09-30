На аллеях Академического в день рождения района высадили "семейные" деревья

30 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин рассказал об ошибках при частичной...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На аллеях Академического в день рождения района высадили "семейные" деревья

Сегодня Академический празднует свой 13-ый день рождения, а уже завтра отметит год в новом статусе 8-го района Екатеринбурга. Поздравить Академический собрались ученики школ №16 и 19, которые вместе с родными присоединились к посадке деревьев в рамках программы "3000 деревьев к 300-летию Екатеринбурга".

День рождения Академического(2022)|Фото: Накануне.RU

Первые жители заселились в жилье, возведенное АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое", осенью 2009 года. Тогда, по словам гендиректора компании Сергея Ланцова, они и не подозревали, насколько сильно разрастется и преобразится их новый дом.

"Новый район в России за последние годы создан впервые. Когда мы 13 лет назад начинали это строительство, наверное, даже жильцы первых домов не верили в то, что уже через 13 лет наш район станет таким комфортным, красивым, самостоятельным, молодым и очень успешным. Считается, что цифра "13" является несчастливым числом, но опыт развития нашего проекта говорит о том, что любые цифры нам не помеха. Мы основной застройщик района, и в дальнейшем намерены также ударными темпами развивать нашу территорию, заниматься развитием дорог, социальных объектов и вводить максимальное число домов для того, чтобы новые жители чувствовали себя в своей тарелке, как дома, и с первого дня получали полный комплекс счастливой жизни", - заявил Сергей Ланцов.

Сергей Ланцов гендиректор АО Специализированный Застройщик "РСГ-Академическое"(2022)|Фото: Накануне.RU

За прошедшие 13 лет силами компании построено больше 2 млн кв.м жилья, более 20 км комфортных многополосных дорог, 18 детских садов, 5 школ и, что не менее важно, заложены традиции добрососедства. И как главный "сосед" района, АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" продолжает благоустраивать и озеленять даже те территории, по которым работы по проектам давно завершены. Так, в районе высажено в 4 раза больше деревьев и кустарников, чем предусматривали нормативы, а за последние 1,5 года Академический приблизился к 2 тыс. деревьев сверх того, что закладывалось в изначальном проектировании.

"В 2006 году проект "Академический" получил серебряную медаль за концепцию застройки в части того, что наши архитекторы предложили здесь максимальное озеленение с сохранением существующих парков, лесов. Плюс весь район пронизан этим пешеходным зелеными аллеями дополнительно, что, безусловно, вносит заметную роль в экологическую обстановку", - добавил Сергей Ланцов.

Озеленение академического в рамках акции "3000 лет к 300-летию Екатеринбурга"(2022)|Фото: Накануне.RU

Всего в Академическом сегодня будет посажено 300 деревьев и кустарников. Для этого выбраны аллеи "Энергетиков", "Победы" и "Веры, Надежды и Любви". Как рассказала Накануне.RU мама первоклассника Алексея Наталья, их на посадку деревьев пригласили из школы. Родителям мальчика понравилась эта идея, ведь спустя годы их сын сможет гулять по району и гордиться тем, как выросла береза, которую он посадил еще в юном возрасте.

Озеленение академического в рамках акции "3000 лет к 300-летию Екатеринбурга"(2022)|Фото: Накануне.RU

"Учителя нам предложили поучаствовать, ну, а дети, как всегда [говорят] - YouTube интереснее. Тем не менее родители должны приучать своих детей, и мы решили, что пойдем. К тому же подобные мероприятия у нас достаточно часто происходят - высадка деревьев, в том числе семейных, но мы ни разу не участвовали. Мы обязательно будем ходить и смотреть, как растет наше дерево, несмотря на то, что живем в другой стороне. Одноклассница сына тоже изначально ворчала, но вон уже активно сажает, ей старшие помогают. И это правильно, ведь детей нужно приучать к экологии и труду, ведь если их не звать, то сама эта любовь, это осознание значимости не появится. Может, не сейчас, но потом он это поймет", - рассказала Наталья.

В завершение праздничной церемонии ученики школы №16 в рамках новой традиции оживили аленький цветочек в руках скульптуры "Ассоль", окрасив его в красный цвет. По словам директора школы Анны Тимошкиной, эта традиция появилась в прошлом году, однако сегодня и в последующие годы ученики будут помогать распускаться цветку желаний во время празднования дня рождения Академического.

Теги: Академический, день рождения, праздник, деревья



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети