На аллеях Академического в день рождения района высадили "семейные" деревья

Сегодня Академический празднует свой 13-ый день рождения, а уже завтра отметит год в новом статусе 8-го района Екатеринбурга. Поздравить Академический собрались ученики школ №16 и 19, которые вместе с родными присоединились к посадке деревьев в рамках программы "3000 деревьев к 300-летию Екатеринбурга".

Первые жители заселились в жилье, возведенное АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое", осенью 2009 года. Тогда, по словам гендиректора компании Сергея Ланцова, они и не подозревали, насколько сильно разрастется и преобразится их новый дом.

"Новый район в России за последние годы создан впервые. Когда мы 13 лет назад начинали это строительство, наверное, даже жильцы первых домов не верили в то, что уже через 13 лет наш район станет таким комфортным, красивым, самостоятельным, молодым и очень успешным. Считается, что цифра "13" является несчастливым числом, но опыт развития нашего проекта говорит о том, что любые цифры нам не помеха. Мы основной застройщик района, и в дальнейшем намерены также ударными темпами развивать нашу территорию, заниматься развитием дорог, социальных объектов и вводить максимальное число домов для того, чтобы новые жители чувствовали себя в своей тарелке, как дома, и с первого дня получали полный комплекс счастливой жизни", - заявил Сергей Ланцов.

За прошедшие 13 лет силами компании построено больше 2 млн кв.м жилья, более 20 км комфортных многополосных дорог, 18 детских садов, 5 школ и, что не менее важно, заложены традиции добрососедства. И как главный "сосед" района, АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" продолжает благоустраивать и озеленять даже те территории, по которым работы по проектам давно завершены. Так, в районе высажено в 4 раза больше деревьев и кустарников, чем предусматривали нормативы, а за последние 1,5 года Академический приблизился к 2 тыс. деревьев сверх того, что закладывалось в изначальном проектировании.

"В 2006 году проект "Академический" получил серебряную медаль за концепцию застройки в части того, что наши архитекторы предложили здесь максимальное озеленение с сохранением существующих парков, лесов. Плюс весь район пронизан этим пешеходным зелеными аллеями дополнительно, что, безусловно, вносит заметную роль в экологическую обстановку", - добавил Сергей Ланцов.

Всего в Академическом сегодня будет посажено 300 деревьев и кустарников. Для этого выбраны аллеи "Энергетиков", "Победы" и "Веры, Надежды и Любви". Как рассказала Накануне.RU мама первоклассника Алексея Наталья, их на посадку деревьев пригласили из школы. Родителям мальчика понравилась эта идея, ведь спустя годы их сын сможет гулять по району и гордиться тем, как выросла береза, которую он посадил еще в юном возрасте.

"Учителя нам предложили поучаствовать, ну, а дети, как всегда [говорят] - YouTube интереснее. Тем не менее родители должны приучать своих детей, и мы решили, что пойдем. К тому же подобные мероприятия у нас достаточно часто происходят - высадка деревьев, в том числе семейных, но мы ни разу не участвовали. Мы обязательно будем ходить и смотреть, как растет наше дерево, несмотря на то, что живем в другой стороне. Одноклассница сына тоже изначально ворчала, но вон уже активно сажает, ей старшие помогают. И это правильно, ведь детей нужно приучать к экологии и труду, ведь если их не звать, то сама эта любовь, это осознание значимости не появится. Может, не сейчас, но потом он это поймет", - рассказала Наталья.

В завершение праздничной церемонии ученики школы №16 в рамках новой традиции оживили аленький цветочек в руках скульптуры "Ассоль", окрасив его в красный цвет. По словам директора школы Анны Тимошкиной, эта традиция появилась в прошлом году, однако сегодня и в последующие годы ученики будут помогать распускаться цветку желаний во время празднования дня рождения Академического.