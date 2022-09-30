Красный Лиман в полукольце ВСУ - Пушилин

Город Красный Лиман в ДНР взят Вооруженными силами Украины в полукольцо, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"По Красному Лиману новости тревожные. ВФУ изо всех сил пытаются хоть как-то омрачить нам историческое событие. На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень не приятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок", - написал Пушилин в Telegram-канале.