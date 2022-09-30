Крашениников снова "зарубил" законопроект о защите семьи

Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, который возглавляет депутат Госдумы Павел Крашенинников, выступил против "законопроекта десяти сенаторов" о защите семьи.

Законопроект был внесен в Госдуму 4 июля группой сенаторов и депутатов. Он предполагает изменение Семейного кодекса в целях защиты семьи и исключения из него ювенальных норм. Например, в ст. 77 говорится, что "при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей". Толкование этой "непосредственной угрозы" отдается на откуп опеке. А в ст. 64 говорится, что опека своим решением может постановить, что "между интересами родителей и детей имеются противоречия" и лишить родителей права представлять интересы своего ребенка.

Законопроект исходит из того, что в Семейном кодексе нужно закрепить презумпцию добросовестности родителей. Это значит, что государство признает их действующими в интересах детей, пока суд не установит обратное.

Совет Крашенинникова против такого подхода и выступает за расширение оснований для изъятия детей и продолжение произвола органов опеки. Например, он считает, что каждый обязан сообщать в опеку о каждом случае, который может заинтересовать опеку. Прикрытием для антисемейного произвола, как и ранее, является "защита интересов детей".

Общественный уполномоченный по защите семьи не удивлен.

"А как иначе? Напомним, П. Крашенинников соавтор проекта ФЗ об экспресс- судах по отобранию детей за 24 часа, а также летом направил в ОПРФ очередной "альтернативный" ПФЗ, безразмерно увеличивающий основания для назначения опеки ребенку (в т.ч. при отсутствии родителей по уважительной причине) вне зависимости от согласия родителей... Крашенинников нуждается в денацификации", - написал уполномоченный.