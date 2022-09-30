30 Сентября 2022
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Политика В России Москва
Фото: Накануне.RU

Люди, говорящие о ядерной эскалации, безответственны, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно.

"Послушайте, насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему, все-таки мы призываем всех ответственно себя вести", - цитирует политика РИА Новости.

Также Песков заявил о том, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах 2014 г. При этом, пишет ТАСС со ссылкой на Пескова, Москва делает акцент на продолжении специальной военной операции (СВО) в условиях нежелания Киева вести какие-либо переговоры.

"В условиях, когда публично украинская сторона неоднократно заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры, акцент делается на продолжении специальной военной операции", - заявил Песков.

Теги: Дмитрий Песков, ядерная война, эскалация



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