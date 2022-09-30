Патриарх Кирилл заразился коронавирусом

Глава РПЦ патриарх Кирилл заболел коронавирусом.

"На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции", - сказал руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда, его цитирует официальный портал московского патриархата.

Ранее глава Русской православной церкви назвал "неуместными и греховными рассуждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода как о будто бы "печати антихриста"". Грехом, по мнению Патриарха, является и сеяние паники.