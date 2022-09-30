Бастрыкин разберется с очередной «сомнительной застройкой» в Петербурге

В законности строительства жилого дома в природной зоне Сестрорецка разберется СК РФ. Председатель Следкома Александр Бастрыкин назвал законность работ по вырубке деревьев и нарушению рельефа «сомнительной» и поручил организовать проверку по данному поводу с последующим предоставлением доклада.

Это уже не первый случай, когда неоднозначные действия Смольного вызывают повышенное внимание со стороны СК РФ. Ранее Бастрыкин взял под личный контроль ряд скандальных решений об уничтожении объектов культурного наследия в городе.

По факту застройки природной зоны в петербургском Сестрорецке будет назначена проверка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ. Председатель комитета Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль и поручил исполняющей обязанности руководителя главного следственного управления СК РФ по Петербургу Марине Парастаевой организовать соответствующую проверку и предоставить доклад по ее результатам.

На данном участке действует запрет на изменение рельефа, однако на нем уничтожили сосны и вырыли глубокий котлован. Бастрыкин отметил, что сама законность перехода участка земли в частную собственность вызывает «сомнения».

Ранее Председатель СК РФ взял на личный контроль ряд случаев с уничтожением объектов культурного наследия в Петербурге. Выданные комитетами Смольного разрешения на снос исторических зданий также вызвали сомнения у проверяющих органов. Градозащитники и активисты Северной столицы фиксируют повышенную активность в уничтожении культурных ценностей в Петербурге. Уже были безвозвратно потеряны такие знаковые объекты, как торговые бани Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны, флигели во дворе особняка Салтыковой и другие. Во многих случаях отмечаются грубые нарушения: демонтаж объектов без решения суда, изменения в документах «задним числом» от комитетов Смольного и физическое насилие по отношению к градозащитным активистам.

Результатом вмешательства Бастрыкина в петербургский «беспредел» от команды губернатора Александра Беглова с ОКН стали прошедшие обыски в КГИОП. Также СМИ сообщали, что председатель петербургского комитета по охране памятников Сергей Макаров стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.