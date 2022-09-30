30 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале задержан пособник ВСУ, собиравшийся устроить диверсию

На Среднем Урале мужчина попытался устроить диверсию на железной дороге. Однако сделать этого ему не удалось, так как злоумышленника задержали сотрудники УФСБ и полицейские.

Как сообщил Накануне.RU источник в правоохранительных органах, задержанный – 29-летний гражданин России – был завербован одним из структурных подразделений ВСУ. Мужчина попытался повредить объект железнодорожной инфраструктуры, что могло привести к сходу состава с пути. Однако довести задуманное до конца ему не удалось – противоправные действия вовремя заметили сотрудники РЖД.

Кроме того, злоумышленник разрисовал стелу города Реж запрещенной в РФ символикой. Telegram-канал Mash пишет, что за преступление ему пообещали денежное вознаграждение.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ФСБ России по Свердловской области, подозреваемый задержан.

"В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ (Диверсия). С его участием проводятся необходимые следственные действия", - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что обстоятельства уголовного дела в интересах следствия пока не разглашаются. Как уточнили в ФСБ, помощь в поиске и задержании предполагаемого диверсанта оказывали сотрудники МВД.

Теги: ФСБ, диверсия, задержание, Средний Урал



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