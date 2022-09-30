CNBC: У США и Европы заканчивается оружие для отправки Украине

У США и Европы заканчивается оружие для отправки Украине. Материал с таким названием опубликовало CNBC.

Отмечается, что оружейная промышленность США обычно производит 30 тысяч артиллерийских снарядов для 155-миллиметровых гаубиц в год, но это количество ВСУ расходуют за две недели, считает старший военный научный сотрудник Национального университета обороны США Дейв Де Рош, который обеспокоен уменьшением запасов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел на днях специальное совещание директоров по вооружениям стран Альянса, чтобы обсудить пути пополнения запасов оружия. А глава евродипломатии Жозеп Боррель, который ранее призывал победить Россию на поле боя, заявил, что запасы оружия в Европе значительно уменьшились.

Военные аналитики указывают на то, что западные страны производили немного оружия в мирное время, а правительства предпочитали сокращать дорогостоящее производство. Некоторые виды оружия, которые заканчиваются, больше не производятся, и для их производства требуется высококвалифицированная рабочая сила и опыт, которых не хватает.

Так, у США почти закончились 155-миллиметровые гаубицы. Чтобы отправить Киеву еще, им пришлось бы отнять у своих военных подразделений. Но эксперты считают, что Пентагон на это не пойдет. Скорее всего, украинским боевикам будут передавать более старые 105–миллиметровые гаубицы, которые имеет меньшую дальность стрельбы.

Противоракетные ракеты Javelin производились в объеме 800 штук в год, а Киеву их уже передали 8500, то есть десятилетний объем производства. Пентагон заказал новые Javelin на сотни миллионов долларов, но наращивание производства требует времени. По мнению военных аналитиков, США может потребоваться от одного до четырех лет, чтобы значительно увеличить объемы производства оружия. А Украине придется просить оружие и у других стран.