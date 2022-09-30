Пожилым новосибирцам помогут освоить навыки работы в цифровом пространстве

Освоить компьютер, продвигаться в соцсетях и не бояться фишинга - разобраться в этих вопросах помогут новосибирским пенсионерам на курсах цифровой и финансовой грамотности, организованных при содействии министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, ежегодно такие курсы посещают порядка 2 тысяч пожилых жителей региона. Запись на курсы ведется в комплексных центрах социального обслуживания населения в каждом муниципальном районе и городском округе Новосибирской области.

«Часто с наступлением пенсионного возраста человек замыкается в себе и минимизирует общение. Вовлечь пожилых людей в активную деятельность – одна из приоритетных задач, которую решает региональное министерство труда и социального развития совместно с партнерами – НКО, общественными организациями и коммерческими структурами», – рассказал заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.

Освоение компьютера открывает для людей старшего возраста новые возможности, в том числе и дополнительный заработок: благодаря соцсетям они могут монетизировать свои увлечения, продавая в интернете различные изделия, изготовленные своими руками. Пенсионеры-блогеры покоряют интернет-пространство и наращивают число подписчиков в соцсетях.

Еще одно востребованное направление – финансовая грамотность. В рамках курса учат планировать свои доходы и расходы даже на ближайшее будущее, а также основам, как при использовании банковских карт не попасться на уловки мошенников. В лексикон пожилых людей входят новые слова – социальная инженерия, фишинг, «черные» колл-центры, которыми они в дальнейшем оперируют в своей речи и делятся полученными кейсами с друзьями и родственниками. Также пожилые люди проявляют большой интерес к обучающим курсам по освоению новых профессий.

Напомним, в рамках стартующей 1 октября Декады пожилых людей в Новосибирской области пройдет 1700 мероприятий для представителей старшего поколения.