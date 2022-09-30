30 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Армия и ВПК Белгородская область
Фото: Накануне.RU

В Белгородской области вернулись домой уже 111 мобилизованных

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте" сообщил о том, что к своим семьям вернулись несколько десятков мобилизованных жителей региона.

"Вчера вернулись домой 36 человек. В общей сложности их цифра достигла 111 человек. Сейчас ещё 36 человек находятся в отработке. Вывод: все ваши обращения, уважаемые жители, отрабатываются. Все просьбы, жалобы. И там, где информация подтверждается, мы принимаем быстрые меры. Те люди, которые были призваны и по которым есть вопросы, уже вернулись или возвращаются домой", - говорит Гладков.

Напомним, в России 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Призвать должны 300 тыс. тех, кто отслужил в армии, имеет необходимую сейчас военно-учетную специальность и участвовал в боевых действиях.

Теги: Вячеслав Гладков, Белгородская область, мобилизация



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