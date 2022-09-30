На выезд из России в Грузию стоят 2,6 тысячи машин, - глава Северной Осетии

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале сообщил о том, что ситуация на границе России и Грузии, на КПП "Верхний Ларс", стабилизировалась. При этом в очереди на выезд стоят почти 2,5 тыс. машин.

По данным таможенной службы, на подъезде к КПП обстановка спокойная. Выезжающий транспорт занимает только те полосы движения, которые для этого предусмотрены. Очередь легковых автомобилей сегодня состоит из 2,6 тыс. машин, что примерно на тысячу меньше, чем три дня назад. Власти продолжают работать над минимизацией количества ожидающих машин. Полосы на въезд свободны.

"Определенные сложности есть на пункте пропуска на территории Грузии: если бы там работа велась более оперативно, то на нашей стороне, соответственно, очередь сокращалась бы быстрее. По-прежнему все выезжающие призывного возраста проверяются членами оперативной группы, которая работает на пункте призыва – гражданам РФ, подлежащим частичной мобилизации, вручают повестки и разъясняют нормы соответствующего закона РФ", - говорит Меняйло.

Продолжают работу в усиленном режиме сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, продолжается санитарная очистка территории.

"Режим повышенной готовности сохраняется, но уже сегодня можно говорить, что поставленные цели достигнуты – коллапс, который мы наблюдали еще несколько дней назад, преодолен", - считает Меняйло.