ФАС поручила региональным управлениям следить за ценами на обмундирование в военторгах

Федеральная антимонопольная служба России поручила управлениям в регионах следить за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение.

"Речь идет об амуниции, тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах и т.п.", - уточняет ведомство.

Ранее в СМИ и соцсетях появились жалобы на рост цен в военторгах, причем не только от простых граждан, но и от руководителей регионов (многие субъекты сейчас централизовано закупают обмунидрование для своих мобилизованных, не рассчитывая на Минобороны).