Минобороны показало подготовку мобилизованных

В Минобороны РФ показали, как мобилизованные приступили к изучению современных образцов вооружения на одном из полигонов Ростовской области.

"В ходе занятий военнослужащие проходят курс теоретической подготовки, на котором изучают устройство основных узлов и агрегатов современных образцов вооружения. Вскоре военнослужащие приступят к вождению колесной и легкобронированной техники с выполнением боевых стрельб", - говорится в комментарии к видео.

Напомним, в России 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Призвать должны 300 тыс. тех, кто отслужил в армии, имеет необходимую сейчас военно-учетную специальности и участвовал в боевых действиях.