Россия прирастает населением 8 млн и территорией 109 тыс кв. км

С сегодняшнего дня, после воссоединения четырех регионов бывшей УССР с исторической родиной, территория России увеличится на 109 тысяч квадратных километров. Накануне.RU провело несложные расчеты.

Четыре новых региона России имеют почти одинаковую площадь территории, тыс. кв. км (в порядке убывания):

• Херсонская область - 28,5;

• Запорожская область - 27,2;

• Луганская Народная Республика - 26,7;

• Донецкая Народная Республика - 26,5.

К слову, Республика Крым имеет такую же площадь - 26,1 тыс. кв. км.

Население, которым прирастет Россия, подсчитать сложнее. Это связано с тем, что из-за боевых действий миллионы жителей Украины были вынуждены уехать, но точных и актуальных данных по всем регионам в условиях военного конфликта, естественно, нет. Хотя Киев заявляет, что сейчас за границей находятся лишь чуть больше миллиона жителей Украины, по данным ООН, таковых 6,5 млн, но многие из них (порядка 3 млн) приехали именно в Россию. Дополнительная сложность учета в том, что многие уехали из вступающих в Россию регионов, но в регионы Украины, а российская статистика дает лишь общие цифры прибывших с Украины.

В целом можно ориентироваться на данные по населению на начало года, млн чел. (в порядке убывания):

• Донецкая Народная Республика - 4,1;

• Луганская Народная Республика - 2,1;

• Запорожская область - 1,7;

• Херсонская область - 1,0.

Общая численность населения, проживающего в четырех регионах в начале года, составляла 8,9 млн человек. За вычетом тех, кто уехал на Украину и едва ли вернется, численность нового населения можно оценить на уровне 8 млн человек. То есть население России составит 154-155 млн.

В России появятся несколько крупных городов: Донецк (около 900 тыс.), временно оккупированное Запорожье (700 тыс.), Луганск (400 тыс.), Мариуполь (400 тыс. на начало года). При этом Донецк, вероятно, станет 17-м по численности населения городом России, уступая только городам-миллионникам.

А вот ДНР по численности населения станет седьмым регионом после двух столиц, Московской области, Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей. По плотности же населения - шестым после Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Московской области и Ингушетии. При этом северная часть ДНР с прилегающей территорией ЛНР, где сосредоточено основное население Донбасса, станет одним их самых густонаселенных районов России.

По территории все новые регионы станут одними их самых малых и разделят места с 67 по 71 из 89.