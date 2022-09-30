Жителю Екатеринбурга грозит пять лет колонии за разглашение банковской тайны

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело руководителя отдела уральского филиала одного из банков. Его обвиняют в разглашении банковской тайны.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2019 году сотрудник коммерческого банка через мессенджер в закрытой группе рассказал неограниченному кругу лиц об имеющейся у него возможности незаконного разглашения сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну. Он пообещал передать эти данные за денежное вознаграждение.

В мессенджере к данному сотруднику обратился неизвестный (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство). Он запросил сведения о ряде организаций и пообещал заплатить, на что обвиняемый согласился.

Воспользовавшись доступом к программному обеспечению банка, глава отдела незаконно передал информацию об операциях по расчетным счетам, их открытии и закрытии, об остатках средств на счетах, вкладах (депозитах) в отношении пяти юридических лиц. За это, по данным следствия, банкир получил более 17 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Фигуранту грозит до пяти лет колонии.