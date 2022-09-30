Кадыров – о "новой тактике" в зоне СВО: "Все идёт по плану, а местами даже лучше"

30 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Северо-Кавказский ФО Украина ДНР и ЛНР
Фото: t.me/RKadyrov_95

Кадыров – о "новой тактике" в зоне СВО: "Все идёт по плану, а местами даже лучше"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об успешной реализации "новой тактики" в зоне СВО.

Кадыров сослался на рассказ своего племянника Хамзата Кадырова, который вместе с несколькими чиновниками из руководства Чеченской Республики "объехал многие территории дислокации подразделений из ЧР, ознакомился с обстановкой на линии фронта".

"Как я и не сомневался, дела с реализацией новой тактики идут отлично. Хамзат в этом тоже лично убедился. <…> Все идёт по плану, а местами даже лучше, чем ожидалось. Это, конечно, еще раз нас всех радует", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

21 сентября, в день объявления о мобилизации в России, Кадыров заявил о переходе к новой тактике действий на Украине. "Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся", — написал тогда глава Чечни.

Кадыров заявил, что противник в ближайшее время "столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия". "Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями", - отметил он.

Теги: рамзан кадыров, сво, тактика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети