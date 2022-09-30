Кадыров – о "новой тактике" в зоне СВО: "Все идёт по плану, а местами даже лучше"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об успешной реализации "новой тактики" в зоне СВО.

Кадыров сослался на рассказ своего племянника Хамзата Кадырова, который вместе с несколькими чиновниками из руководства Чеченской Республики "объехал многие территории дислокации подразделений из ЧР, ознакомился с обстановкой на линии фронта".

"Как я и не сомневался, дела с реализацией новой тактики идут отлично. Хамзат в этом тоже лично убедился. <…> Все идёт по плану, а местами даже лучше, чем ожидалось. Это, конечно, еще раз нас всех радует", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

21 сентября, в день объявления о мобилизации в России, Кадыров заявил о переходе к новой тактике действий на Украине. "Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся", — написал тогда глава Чечни.

Кадыров заявил, что противник в ближайшее время "столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия". "Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями", - отметил он.