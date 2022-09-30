Патрушев назвал выгодополучателя атаки на "Северный поток-2"

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что США являются главными выгодополучателями от взрывов на "Северных потоках".

"Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США", - цитирует РИА Новости заявление Патрушева на совещании глав спецслужб стран СНГ в Москве.

Подобная ситуация с подрывом подводного трубопровода в порту Пуэрто-Сандино в Никарагуа уже имела место в октябре 1983 г., напомнил он.

"Представляется необходимым предпринять скоординированные усилия с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления, что стало бы хорошим примером нашего эффективного взаимодействия", - подчеркнул Патрушев.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ЧП на "Северном Потоке" терактом и добавил, что в Кремле не знают, будет ли газопровод когда-либо перезапущен. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев также заявил, кому была выгодна эта атака.