30 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
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ДНР национализировала все имущество Ахметова и других олигархов

Государственный комитет обороны ДНР национализировал все недвижимое имущество, принадлежавшее людям, которые вошли в список из 142 лиц. С сегодняшнего дня они лишаются прав на недвижимое имущество в ДНР, которое обращается в собственность Республики.
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Среди бывших владельцев - бывший "король Донбасса" олигарх Ринат Ахметов. Также в список вошли представители бизнес-криминалитета, политической и правоохранительной системы Украины. Так, всего имущества лишились бывший мэр Донецка Александр Лукьянченко, экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка, экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко, лидер ныне запрещенной на Украине "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко, лидер коммунистов Петр Симоненко, экс-глава Минздрава Раиса Богатырева (из "Партии регионов"), бывший глава МВД Украины и последний украинский "начальник" Крыма Анатолий Могилев, бывший министр спорта Украины Равиль Сафиуллин, последний легитимный губернатор Донецкой области Андрей Шишацкий, его предшественник на этом посту Анатолий Близнюк, олигарх Сергей Курченко, который, как считается, стоял за "Внешторгсервисом", и другие.

Практически все они в той или иной мере воспринимались населением как одна мафия, управлявшая Донбассом и договаривавшаяся с Киевом о предательстве интересов народа в обмен на автономное правление в регионе. Каждый раз побеждая на выборах за счет пророссийких лозунгов, они систематически двигались в противоположном направлении.

Национализация имущества указанных лиц стала символическим прощанием Донбасса с украинским прошлым накануне воссоединения с Россией.

Теги: ДНР, национализация, Ринат Ахметов



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