Михалков попросил отсрочку от мобилизации для киношников, снимающих кино на бюджетные деньги

Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставить отсрочку от мобилизации участникам общественно значимых съемок.

"Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съёмочные процессы, запущенные в основном на государственные деньги, были закончены и пришли к зрителям. Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены", - приводят СМИ цитату из письма Михалкова.