30 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Армия и ВПК Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

С пермяком, снявшим видео "мобилизации в поле", пообщалась военная полиция

СМИ сообщили, что жителя Березников Пермского края, который накануне опубликовал видео якобы размещения мобилизованных "в чистом поле", задержала военная полиция.

Видеозапись появилась в Telegram-каналах и группе "ЧП Березники" социальной сети "ВКонтакте". Автор ролика, назвавший себя старшим лейтенантом медицинской службы запаса, сообщил, что их группу будто бы выгрузили в поле. В результате мобилизованным якобы пришлось жечь костры и самостоятельно организовывать быт. На ролике видно разбросанные на земле вещи людей.

Как пишет издание Readovka, когда мужчина прибыл в Еланский гарнизон Свердловской области, его забрала военная полиция. Через некоторое время супруга старшего лейтенанта в запасе вышла на связь и подтвердила, что его задерживали, но уже освободили. Подробности она предпочла не рассказывать, чтобы не навредить мужу.

В свою очередь, в Минобороны изданию сообщили, что с мужчиной просто провели беседу, в которой разъяснили все вопросы. Сейчас он, по данным военного ведомства, определен в свое подразделение и готовится к проведению занятий.

Ранее в пресс-службе губернатора Пермского края заявляли, что информация в опубликованном видео нуждается в дополнительной проверке.

Добавим, сегодня министр территориальной безопасности Прикамья Виктор Батмазов лично посетит учебный центр в Елани. Там он проверит условия размещения резервистов.

Теги: видео, полиция, мобилизация, Березники



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