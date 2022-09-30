Дерипаске предъявили обвинение в США – ему грозит до 20 лет тюрьмы

Министерство юстиции США опубликовало обвинение, предъявленное российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Если суд согласится с позицией прокурора, Дерипаске может грозить до 20 лет тюрьмы. Его обвиняют в использовании схем по обходу санкций, наложенных американским государством.

По данным ведомства, Дерипаска, несмотря на примененные к нему в 2018 году рестрикции, продолжал вести дела в этой стране через двух нанятых им помощниц, одну из которых впоследствии арестовали.

"Дерипаске <...> предъявлен один пункт обвинения в заговоре с целью нарушения и обхода американских санкций <...> с максимальным наказанием в виде 20 лет тюрьмы", — цитирует РИА Новости сообщение американского Минюста.

Такие же обвинения предъявили предполагаемым помощницам бизнесмена — россиянке Наталье Бардаковой и натурализованной американке Ольге Шрики.

Обвинение утверждает, что в 2020 году через Шрики прошло около 300 тысяч долларов на организацию родов в США ребенка Дерипаски и Екатерины Ворониной. Двумя годами позже помощницы бизнесмена якобы пытались устроить приезд Ворониной в США для рождения еще одного ребенка, однако последнюю не пустили в страну, вынудив вернуться в Стамбул, говорится в пресс-релизе.

Бардаковой и Ворониной предъявили обвинения в даче ложных показаний федеральным агентам с максимальным наказанием в виде пяти лет тюрьмы.