ВСУ ударили по колонне машин с гражданским населением, ехавшим в освобожденную часть Запорожской области

Украинские войска нанесли удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, есть жертвы и пострадавшие, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Украинские боевики осуществили очередной террористический акт. Видя, как массово население едет в освобожденную часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона. По нашей информации, есть жертвы и много пострадавших. При этом киевский режим пытается выдать случившиеся за обстрел со стороны российских войск, идя на гнусную провокацию ценой жертв среди мирного населения", - сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, киевский режим стремится запугать население на подконтрольной ему части и не допустить оттока людей в освобожденную часть Запорожской области, которая скоро станет субъектом Российской Федерации.

"Нацисты мстят людям, которые несколько дней назад провели массовый митинг с требованием дать им возможность выехать на освобожденную территорию", - подчеркнул Рогов.