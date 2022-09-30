Власти Прикамья отрицают информацию о брошенных в поле жителях Березников

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отрицает, что мобилизованных жителей Березников якобы бросили ночевать в поле, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале он заявил, что информация не была подтверждена.

"Много вопросов поступает про видео о "брошенных" в поле мобилизованных из Березников. Сразу же связались с командиром части, эту информацию он не подтвердил. Сейчас туда поступают эшелоны с военными со всего Приволжского округа. Необходимо время, чтобы их всех распределить, выдать форму. Но на улице никого ночевать не оставят", - заявил глава региона по итогам встречи с четвертой группой мобилизованных прикамцев.

Ранее власти региона заявляли о том, что в случае если будет доказано несоответствие данной информации действительности, правоохранительные органы вправе привлечь паблик, опубликовавший видео, за распространение фейков о вооруженных силах.

Добавим также, что накануне губернатор Дмитрий Махонин поручил министру территориальной безопасности Пермского края Виктору Батмазову лично приехать в пункт размещения в Свердловской области, на условия которого также жаловались мобилизованные из Прикамья. Визит должен состояться сегодня.

СМИ сообщили, что жителя Березников Пермского края, который накануне опубликовал видео якобы размещения мобилизованных "в чистом поле", задержала военная полиция. По данным Readovka, когда мужчина прибыл в Еланский гарнизон Свердловской области, его забрала военная полиция. Через некоторое время супруга старшего лейтенанта в запасе вышла на связь и подтвердила, что его задерживали, но уже освободили. Подробности она предпочла не рассказывать, чтобы не навредить мужу.

В свою очередь, в Минобороны изданию сообщили, что с мужчиной просто провели беседу, в которой разъяснили все вопросы. Сейчас он, по данным военного ведомства, определен в свое подразделение и готовится к проведению занятий.