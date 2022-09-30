"Дима, где поддержка пацанам?" Во время отправки резервистов Махонина спросили о выплатах

Губернатора Пермского края Дмитрия Махонина во время посещения призывного пункта, откуда проходила отправка четвертой группы мобилизованных прикамцев, встретили с плакатами "Где краевые выплаты, губернатор?" и "Дима, где поддержка пацанам?".

Об этом сообщает группа "Пермь Активная" в социальной сети "ВКонтакте". Автор поста отмечает, что в регионе нет необходимых мер поддержки семьям мобилизованным, а также, что вопрос обеспечения призывников решается за счет обычных граждан.

Ранее в Прикамье объявили акцию по сбору необходимых вещей для мобилизованных. В пресс-службе краевого правительства сообщали, что власти региона и военный комиссариат делают все для того, чтобы обеспечить мобилизованных всем необходимым, и что сбор вещей - запрос от неравнодушных жителей края, которые хотят внести свой вклад в поддержку мобилизованных. Потому инициатива и была поддержана.

Отметим, что в ряде российских субъектов вводятся региональные выплаты для мобилизованных. Так, одной из первых, кто объявил о выплатах мобилизованным, стала Москва. Уже на следующий день после объявления о мобилизации мэр столицы издал указ № 52-УМ. В нем говорится, что мобилизованным будут выдавать по 50 тыс. рублей ежемесячно. Единовременные выплаты положены только в случае ранения или гибели.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил выплатить семьям мобилизованным по 300 тыс. руб. Единовременную выплату получит супруга (супруг), либо родители, либо законные представители детей.

22 сентября 2022 года губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов объявил о выплатах в 300 тыс. руб. каждому, кто будет призван с Ямала. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин поручил распространить на мобилизованных единовременные выплаты, которые получают "граждане, выполняющие задачи, поставленные специальной военной операцией". Кроме того, сама выплата теперь в два раза больше — 300 тыс. руб.

В Югре выплатят 500 тыс. руб., двумя частями - первые 250 тыс. руб. при заключении контракта и 250 тысяч после его истечения. Также детей мобилизованных освободят от платы за детский сад.

В Якутии по 200 тыс. рублей выплатят семье каждого, кто призван на военную службу по мобилизации. Глава Крыма Сергей Аксенов 22 сентября 2022 года пообещал выплатить каждому мобилизованному крымчанину по 200 000 рублей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что всем призванным в рамках частичной мобилизации выплатят единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. По 100 000 рублей также выплачивают в следующих регионах: Адыгея, Иркутская, Курская, Омская, Тульская области.

В Пермском крае о региональных выплатах мобилизованным или их семьям пока не сообщали.

Напомним, накануне губернатор Дмитрий Махонин принял участие в отправке четвертой группы прикамцев, призванных в ходе частичной мобилизации. Резервисты из Березников, Губахинского, Ординского, Уинского и других округов региона направятся поездом в учебный центр для формирования подразделений и прохождения необходимой подготовки в Тюменской области.