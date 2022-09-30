Красный Лиман в оперативном окружении, положение критическое

Красный Лиман в оперативном окружении. Судьба города висит на волоске, и защитники из последних сил пытаются не допустить взятия его в плотное кольцо украинскими боевиками, которые наступают огромными силами при поддержке артиллерии, обходя город с севера.

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Украинские телеграм-каналы пишут, что Зеленский приказал взять Красный Лиман в течении ближайших дней и даже часов, создав для россиян крайне неприятную ассоциацию вступления ДНР в состав России с тяжелым поражением на фронте. Вчера вечером главком ВСУ Залужный доложил о тактическом окружении союзных войск в Красном Лимане. ВСУ продолжают наступление, развивая атаку к границам ЛНР. Боевики наступают на город с трех направлений: со стороны Диброва, железнодорожной станции Брусино и Старого Каравана, хотя пока закрепиться на окраинах Лимана им не удается. Захвачены важные села и перерезана дорога Сватово — Терны — Лиман. До полного окружения города остались считанные часы.

Ситуация для Красного Лимана критическая, сообщает военкор Семен Пегов. Клещи вокруг города могут сомкнуться в любой момент. Наши подразделения уже вынуждены отходить из Ямполя, отход прикрывают РСЗО, которые всю ночь наносили удары по вражеским колоннам, стягивающимся к Ямполю. С несколькими нашими гарнизонами потеряна связь.

Военкор Евгений Поддубный уверен, что Зеленский приказал взять Красный Лиман именно в день воссоединения Донбасса с Россией. Для этого используются крупные силы, механизированные подразделения, поддержка высокоточной западной артиллерии, задействованы западные средства разведки. Система управления войсками организована западными военными советниками.

"Действия киевского режима ожидаемы, политически мотивированны. Противник пытается организовать максимальное воздействие на фронт до подхода наших резервов", - пишет он.

Обозреватель Борис Рожин отмечает, что окружение Красного Лимана - это отложенное последствие балаклейского прорыва ВСУ и отступления Изюмской группировки.

Обозреватель Владислав Угольный отмечает, что защитники Красного Лимана сражаются героически. По планам Киева, он должен был быть взят еще 10-11 сентября, вскоре после балаклейского прорыва ВСУ. Но там оказались бойцы из "Русского Легиона" (Барс-13) и ЛНР, которые держатся уже почти три недели. Они делают невозможное, оттянув огромные силы противника на себя и помешав совершить бросок на Сватово.

Все военкоры, однако, призывают: ситуация критическая, городу нужна срочная помощь.