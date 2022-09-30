30 Сентября 2022
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Общество Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

В Новосибирске усилили меры безопасности в школах

Власти Новосибирска после нападения на школу в Ижевске усилили меры безопасности в школах. В частности, директорам предписано отстранять от охраны школ неподготовленных сотрудников без документов.

"Руководителям предписано отстранять от несения охраны учреждений не подготовленных сотрудников без наличия документов, подтверждающих обучение на соответствующих курсах охранников", - сообщили РИА Новости в горадминистрации.

Также в мэрии сообщили, что еще до трагических событий в Ижевске, 5 и 9 сентября 2022 г., на базе двух школ были проведены практические семинары с "антикризисными командами" образовательных учреждений о действии персонала и учащихся при схожих ЧП. Во всех школах и в детских садах города установлена система видеонаблюдения. Все образовательные организации Новосибирска оснащены кнопкой тревожной сигнализации. В 218 организациях есть арочные рамки металлодетекторов и ручные металлоискатели.

Напомним, по последним данным, жертвами стрелка из Ижевска стали 13 человек (шестеро взрослых, семеро несовершеннолетних), ранено 14 детей и семеро взрослых. Соседи описали нападавшего словами "скрытный", "замкнутый", уточнив, что он жил с мамой и бабушкой, а девушки у него не было.

Теги: Школа, Новосибирск, охрана, лицензия



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