В Новосибирске усилили меры безопасности в школах

Власти Новосибирска после нападения на школу в Ижевске усилили меры безопасности в школах. В частности, директорам предписано отстранять от охраны школ неподготовленных сотрудников без документов.

"Руководителям предписано отстранять от несения охраны учреждений не подготовленных сотрудников без наличия документов, подтверждающих обучение на соответствующих курсах охранников", - сообщили РИА Новости в горадминистрации.

Также в мэрии сообщили, что еще до трагических событий в Ижевске, 5 и 9 сентября 2022 г., на базе двух школ были проведены практические семинары с "антикризисными командами" образовательных учреждений о действии персонала и учащихся при схожих ЧП. Во всех школах и в детских садах города установлена система видеонаблюдения. Все образовательные организации Новосибирска оснащены кнопкой тревожной сигнализации. В 218 организациях есть арочные рамки металлодетекторов и ручные металлоискатели.

Напомним, по последним данным, жертвами стрелка из Ижевска стали 13 человек (шестеро взрослых, семеро несовершеннолетних), ранено 14 детей и семеро взрослых. Соседи описали нападавшего словами "скрытный", "замкнутый", уточнив, что он жил с мамой и бабушкой, а девушки у него не было.