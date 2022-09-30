30 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: группа ВКонтакте &quot;Район Уктус&quot; (vk.com/uktus66) / Вячеслав Пушкарев

В Екатеринбурге откачали воду с автодороги, которую затопило после коммунальной аварии

В Екатеринбурге выясняют причины серьезной аварии на трубопроводе системы водоснабжения.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по предварительной информации, вечером 29 сентября произошло повреждение водовода с выходом воды на проезжую часть автодороги по улице Щербакова. Это повлекло отключение водоснабжения в ТЦ "Глобус", аквапарке "Лимпопо" и физкультурно-оздоровительном комплексе "Айс".

Сейчас ЕМУП "Водоканал" устраняет причину аварии. Ведутся земляные работы, выбежавшая на проезжую часть вода уже откачана.

Затопление дороги на ул. Щербакова-Самолетная под ж/д мостом(2022)|Фото: группа ВКонтакте "Район Уктус" (vk.com/uktus66) / Вячеслав Пушкарев

На время устранения аварии административные здания переведены на резервную линию холодного водоснабжения. В жилых домах воду не отключали, пострадавших в результате инцидента нет.

Прокуратура Чкаловского района уральской столицы взяла на контроль устранение причин коммунальной аварии.

Теги: вода, проверка, прокуратура, Екатеринбург



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