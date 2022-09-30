В Екатеринбурге откачали воду с автодороги, которую затопило после коммунальной аварии

В Екатеринбурге выясняют причины серьезной аварии на трубопроводе системы водоснабжения.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по предварительной информации, вечером 29 сентября произошло повреждение водовода с выходом воды на проезжую часть автодороги по улице Щербакова. Это повлекло отключение водоснабжения в ТЦ "Глобус", аквапарке "Лимпопо" и физкультурно-оздоровительном комплексе "Айс".

Сейчас ЕМУП "Водоканал" устраняет причину аварии. Ведутся земляные работы, выбежавшая на проезжую часть вода уже откачана.

На время устранения аварии административные здания переведены на резервную линию холодного водоснабжения. В жилых домах воду не отключали, пострадавших в результате инцидента нет.

Прокуратура Чкаловского района уральской столицы взяла на контроль устранение причин коммунальной аварии.