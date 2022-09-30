В Госдуму внесен законопроект об участии заключённых в СВО на Украине

Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект об участии в специальной военной операции на Украине осужденных.

Документ предполагает, что суд сможет дать осужденному отсрочку от тюрьмы, если тот вызовется участвовать в СВО. При этом предлагается зачитывать один день военных действий за десять дней лишения свободы. Несложно подсчитать, что полгода участия в СВО "скостит" осужденному почти пять лет заключения в колонии.

Не смогут воспользоваться такой отсрочкой осужденные за половые преступления против детей и другие тяжкие преступления.