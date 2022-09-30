Узбекистан не будет принудительно депортировать российских мигрантов – МИД республики

Узбекистан не будет принудительно депортировать иностранных граждан, если те не совершили никаких правонарушений, говорится в заявлении МИДа республики.

"В отношении увеличения числа прибывающих граждан Российской Федерации на территорию Республики Узбекистан отмечаем, что вопрос их нахождения в нашей стране регламентируется законодательством Узбекистана, двусторонними и многосторонними договорно-правовыми актами, включая их возможную экстрадицию", - говорится в заявлении министерства.

Также в МИДе Узбекистана намекнули, что признавать донбасские референдумы не будут: "Республика Узбекистан неизменно привержена в осуществлении своей внешней политики национальным интересам, основополагающим принципам, в том числе открытости, равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других государств".

Узбекистан высказался за политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского конфликта.