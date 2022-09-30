В Екатеринбурге возбуждено шесть "уголовок" об использовании поддельных документов для зачисления в первые классы

В Екатеринбурге прокуратура выявила использование поддельных документов для зачисления детей в первые классы образовательных организаций города. Возбуждено несколько уголовных дел.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в ходе проверки из школ были истребованы копии свидетельств о регистрации детей по месту жительства и месту пребывания на закрепленной территории. Затем они были направлены в отдел по вопросам миграции ОП №3 УМВД по Екатеринбургу для установления факта их выдачи. В результате установлены свидетельства, вызвавшие сомнения в их подлинности. После из образовательных учреждений были запрошены документы на несовершеннолетних и их родителей.

Всего в ходе проверки было выявлено шесть свидетельств о регистрации детей по месту жительства, которые полицией не выдавались. По итогу возбуждено шесть уголовных дел по части 5 статьи 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа).

Сейчас проводится расследование, которое находится на контроле прокуратуры.