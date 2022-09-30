В Бурятии закрывают мобилизационные пункты – план по призыву выполнен

В Бурятии закрываются пункты сбора по мобилизации, поскольку в республике выполнено задание по призыву, сообщил глава региона Алексей Цыденов.

"Сейчас ведется работа по дополнительному медицинскому осмотру. Подключили к военным медикам и ресурсы нашего Минздрава. Сегодня и завтра еще будут медосмотры и заключения. Часть мобилизованных уже по медицинским показаниям вернулись домой. Работа продолжается", - рассказал Цыденов.

Он добавил, что добровольцы продолжают обращаться, их направляют в стационарные военкоматы.

"Тяжелые времена требуют не простых решений. Всем стойкости", - заключил глава Бурятии.