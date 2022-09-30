"Стройки могут остановиться": уральские строители просят Путина и Шойгу освободить их от мобилизации

"Уральское объединение строителей" и "Лига проектных организаций", объединяющие свыше 2 тысяч строительных и проектных компаний, обратились с официальным письмом к президенту России Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Как сообщили Накануне.RU в СРО "Уральское объединение строителей", в письме изложена просьба освободить от призыва для мобилизации и оставить на рабочих местах сотрудников строительных компаний России, занятых на критически важных направлениях. По закону, в СРО должны входить компании с обязательными двумя специалистами, которые подписывают документы и согласовывают работы по строительству и проектированию. Речь идет о входящих в Национальный реестр специалистов (НРС) ассоциации "Национальное объединение строителей" и ассоциации "Национальное объединение проектировщиков и изыскателей". В данные ассоциации входят все СРО России.

"Крайне важно обязательное физическое присутствие специалистов НРС на рабочих местах. Без подписи документов и согласования работ со стороны вышеупомянутых сотрудников строительство и проектирование не могут ни начаться, ни продолжиться", - заявил генеральный директор СРО "Уральское объединение строителей" Сергей Ренжин.

Он отметил, что строительство и проектирование являются одними из драйверов российской экономики.

"В случае призыва специалистов НРС в ряды Вооруженных сил России (мобилизация) стройки и проекты могут остановиться. Значит, страна понесет экономические потери, которые в сегодняшней ситуации нельзя допустить. В свою очередь, СРО будут обязаны приостановить деятельность компании, которые прекратили процесс производства. Очевидно, что в отрасли будут банкротства. Мы рассчитываем на положительное решение вопроса", - добавил Ренжин.

Как сообщало Накануне.RU, ранее временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков заявил, что у его ведомства нет цели "загребсти" как можно больше человек в рамках частичной мобилизации.