Мерзлякова: Мобилизованные свердловчане получат первые выплаты уже в октябре

30 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: страница Татьяны Мерзляковой / vk.com/id711682955

Мерзлякова: Мобилизованные свердловчане получат первые выплаты уже в октябре

Жители Свердловской области, попавшие под мобилизацию, получат первые выплаты уже 10 октября. Об этом в своих социальных сетях написала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Деньги будут зачисляться на выдаваемые призывникам карточки Промсвязьбанка. Омбудсмен также рассказала о маршруте, который проходят свердловчане, получившие повестку.

Татьяна Мерзлякова с мобилизованными в 32 ом военном городке(2022)|Фото: страница Татьяны Мерзляковой / vk.com/id711682955

"Сегодняшний день провела в 32-ом военном городке. Прошла путь мобилизованного от автобуса , в котором прибывают ребята, до автобуса, в котором они отправляются в аэропорт. Сначала идет регистрация прибывших, затем получение карточек Промсвязьбанка. Для этого нужен паспорт и военный билет. Деньги будут зачислены на карточки 10 октября. Далее можно обратиться к медработникам. Их, действительно, мало. Потом заселение в казармы. Мест в казармах хватает всем", - отметила Татьяна Мерзлякова.

Далее, по ее словам, мужчинам выдают сухпайки, одежду, фляжки и котелки. Трехразовое питание также предусмотрено. Омбудсмен отметила, что еду хвалят сами призывники: первыми разбирают курицу, а дальше идут свинина, котлеты из говядины и два вида супа.

Обед для мобилизованных в 32 ом военном городке(2022)|Фото: страница Татьяны Мерзляковой / vk.com/id711682955

Теги: выплаты, мобилизация, Мерзлякова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети