Мерзлякова: Мобилизованные свердловчане получат первые выплаты уже в октябре

Жители Свердловской области, попавшие под мобилизацию, получат первые выплаты уже 10 октября. Об этом в своих социальных сетях написала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Деньги будут зачисляться на выдаваемые призывникам карточки Промсвязьбанка. Омбудсмен также рассказала о маршруте, который проходят свердловчане, получившие повестку.

"Сегодняшний день провела в 32-ом военном городке. Прошла путь мобилизованного от автобуса , в котором прибывают ребята, до автобуса, в котором они отправляются в аэропорт. Сначала идет регистрация прибывших, затем получение карточек Промсвязьбанка. Для этого нужен паспорт и военный билет. Деньги будут зачислены на карточки 10 октября. Далее можно обратиться к медработникам. Их, действительно, мало. Потом заселение в казармы. Мест в казармах хватает всем", - отметила Татьяна Мерзлякова.

Далее, по ее словам, мужчинам выдают сухпайки, одежду, фляжки и котелки. Трехразовое питание также предусмотрено. Омбудсмен отметила, что еду хвалят сами призывники: первыми разбирают курицу, а дальше идут свинина, котлеты из говядины и два вида супа.