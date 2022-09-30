47% россиян испытали "тревогу, страх, ужас" после объявления мобилизации - опрос

Россияне после объявления "частичной" мобилизации в большинстве своем не испытали никаких хороших чувств. 47% граждан сообщили, что испытали "тревогу, страх, ужас", еще 23% были в шоке. 13% испытали "гнев, возмущение". При этом 23% испытали "гордость за Россию". Равнодушными остались 9% соотечественников. Таковы данные опроса, проведенного социологической компанией "Левада-центр"* (*внесен в реестр НКО-иноагентов Минюста РФ).

Две трети опрошенных опасаются, что из-за боевых действий в Украине будет объявлена всеобщая мобилизация в России: определенно опасаются — 36%, скорее опасаются — 30%. В феврале, сразу после объявления о начале спецоперации, такие опасения высказывали 28% респондентов – в два раза меньше.

В сентябре снизилась доля тех, кто считает, что специальная военная операция продвигается успешно. Если в мае таких было 73%, то в сентябре — 53%: 9% полагают, что она продвигается очень успешно, 44% — что скорее успешно. Около трети (31%) придерживаются мнения, что спецоперация проходит неуспешно.

Говоря о неуспешном продвижении спецоперации, респонденты объясняют это тем, что все "затянулось, уже полгода, не видно конца" (27%), идет "мобилизация, стали призывать" (23%), "проигрываем, отдаем земли, не продвигаемся, отступаем" (22%).

По сравнению с августом "зеркально" поменялось мнение россиян о переговорах и продолжении военных действий. В августе за переговоры высказывались 44%, теперь таковых 48%. Сторонников продолжения военных действий было 48%, стало – 44%.

Общероссийский опрос "Левада-центра"* проведен 22 — 28 сентября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.