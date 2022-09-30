На Кубани семеро неправильно мобилизованных вернулись к семьям

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале высказался о деталях частичной мобилизации в регионе.

"Совместно с краевым военкоматом проверяем жалобы, связанные с частичной мобилизацией. Семь жителей Кубани уже вернули домой", - написал Кондратьев.

Кроме того, власти края приняли решение поддержать мобилизованных жителей региона.

"Каждому в течение ближайших двух недель выплатим по 100 тыс. руб. Получить деньги смогут либо сами призывники, либо члены их семей", - написал Кондратьев.