Политолог рассказал, во сколько обойдется России восстановление ДНР и ЛНР

Киевские власти за время существования независимой Украины лишь изымали ресурсы из Донецкой и Луганской областей, а не вкладывали в эти территории, поэтому восстанавливать их после вхождения в состав РФ нужно будет практически с нуля, считает политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

"За время существования независимой Украины, власти только все высасывали из Донецкой и Луганской областей, ничего не вкладывали в них. Поэтому после присоединения ДНР и ЛНР, России придется восстанавливать их практически с нуля, инвестировав около 1 трлн руб., чтобы подтянуть эти регионы до российских стандартов", - сказал РИА Новости Суздальцев.

Промышленность регионов, по его словам, понесла колоссальные потери.

"Большая часть угольных шахт выработали свой ресурс, к тому же, добыча угля там весьма дорогая. Экономика нарушена. Крупнейшие металлургические заводы стоят. Не работают уникальные предприятия, производившие машиностроительную продукцию, различного рода шахтное оборудование, которого нет на нашем российском рынке. Тех же заводов, которые еще работают, немного", - считает эксперт.

По его словам, в этих регионах, прежде всего, следует "стабилизировать ситуацию, сделать гарантированный мир".

"До тех пор деньги туда никто не вложит", - полагает Суздальцев.

Напомним, сегодня в 15.00 (по столичному времени) в Москве состоится церемония подписания документов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.