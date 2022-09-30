СМИ: банки ужесточают условия кредитования мужчин призывного возраста

С конца прошлой недели ряд российских банков начали повышать коэффициенты риска и ужесточать скоринг по кредитам для мужчин призывного возраста.

Фактически россияне, которые потенциально могут быть мобилизованы, попали в разряд "отказников". Помимо очевидных факторов, увеличивающих риски, кредитные организации отмечают неопределенность в вопросе, за чей счет будет происходить списание долгов погибшим в боевых действиях или получившим первую группу инвалидности — получается, это будут кредитные организации.

Такую льготу предусматривает проект закона по кредитным каникулам для мобилизованных, который приняла Госдума на днях. Как сообщил глава комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, обсуждения по возможным компенсациям продолжаются. По его словам, Министерство финансов оценило возможные потери банков на эти расходы в 1-2% от чистой прибыли, сообщают "Известия".