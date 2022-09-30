30 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество СЗФО Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

В Петербурге мобилизованным и добровольцам выплатят по 100-300 тысяч рублей

Власти Санкт-Петербурга единовременно выплатят призванным в рамках частичной мобилизации по 100 тыс. руб.

При этом, как сообщил глава города Александр Беглов, добровольцы получат по 300 тыс. руб. Отмечается, что в городе уже сформировано три добровольческих батальона — "Кронштадт", "Павловск" и "Нева". По словам Беглова, семьям мобилизованных тоже положены меры поддержки — их дети будут получать завтрак и обед в школах и детсадах, бесплатный проезд, путевки в оздоровительные лагеря.

Также предусмотрено внеочередное поступление в образовательные учреждения, освобождение от родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях, регистрация в ЗАГСе в течение суток и ряд других мер, сообщает РБК.

Теги: Санкт-Петербург, мобилизация



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